На думку колишнього держсекретаря США, президент Дональд Трамп має багато інструментів, аби натиснути на Росію.

Країни Європи повинні припинити купувати російську нафту і запровадити реальні санкції проти Росії. Про це в етері телеканалу Fox News сказав Майк Помпео, колишній державний секретар США у першій адміністрації Дональда Трампа.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін має "нульову зацікавленість" у будь-якому переговорному урегулюванні. Очільник Кремля буде дотримуватися такої позиції, допоки це не буде коштувати йому "колосальну ціну".

Помпео вважає, що президент США Дональд Трамп, і особливо Європа, мають відреагувати "болісними інструментами, реальними санкціями".

"Європейці не повинні купувати російську нафту. Це безумство, що вони досі фінансують цю війну", – відзначив він.

Також він додав, що китайські банки "фінансують цю війну".

На його переконання, в арсеналі президента Трампа є багато інструментів, щоб вплинути на Росію. У тому числі йдеться про надання дозволу на далекобійні удари по території РФ.

Санкції проти Росії: інші новини

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що окремі європейські країни повинні припинити допомагати виживати російській економіці.

Він також казав про необхідність того, щоб Європа перейшла до більшого тиску на Москву. Зокрема, йдеться про унеможливлення купівлі російської нафти і газу, аби не фінансувати РФ.

Водночас в ЄС наразі працюють над новим 19-м пакетом санкцій проти РФ. До цього часу нова адміністрація Трампа так і не запровадила жорстких санкційних заходів проти РФ.

