Цей законопроєкт є відповіддю на вето президента Навроцького на попередній проєкт закону з цього питання.

Рада Міністрів Польщі схвалила новий законопроєкт, який має врегулювати питання підтримки іноземців, і зокрема, громадян України. Йдеться про виплати іноземцям в межах таких соціальних програм як "800+", "Добрий старт" і "Активні батьки".

Як повідомляє PAP, про це сказав міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський. За його словами, схвалений Радою міністрів законопроєкт – це відповідь на вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців, які перебувають у Польщі.

"У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше питання – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі… з комплексними рішеннями щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, які легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності", – сказав міністр.

Він додав, що законопроєкт передбачає регулювання питання щодо виплат: 800+, "Добрий старт" та"Активні батьки".

"Отримання виплат залежатиме від професійної активності особи на території Польщі. Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю – за умови надання відповідної довідки з польських установ. Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері", – сказав Кєрвінський.

Як повідомляє Польське радіо, за словами прем’єр-міністра Дональда Туска, такі пільги, як програма "800+", за деякими винятками, будуть надаватися лише іноземцям, які працюють та сплачують податки в Польщі.

Цією пільгою українці зможуть користуватися також у тих ситуаціях, які унеможливлюють працевлаштування. Наприклад, українці, які користуються допомогою для догляду за дитиною.

"800+" буде для українок та українців, які працюють, або перебувають на вимушеному безробітті... В інших випадках треба буде працювати й платити податки, аби мати змогу користуватися "800+", якщо ти є іноземцем. І це незалежно від національності. Добре було б, щоби в польській державі інші національності не почувалися краще, ніж поляки", – наголосив Туск.

Прем'єр-міністр наголосив, що зміни стосуються всіх іноземців, але українці є найбільшою групою, яка отримує фінансову допомогу від держави. Він також запевнив Україну в постійній підтримці в захисті від російської агресії.

Українці в Польщі: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським громадянам. На його переконання, українці не мають бути вищими за поляків у Польщі. Він вважає, що пільги за програмою "800+" мають отримувати лише ті українці, котрі зобов’язуються працювати у Польщі.

Опитування показало, що більшість громадян Польщі підтримують рішення президента країни щодо ветування закону про допомогу українським біженцям.

