Фракції ХДС (Християнсько-демократичний союз) і СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини) проголосували проти ініціативи "‎Зелених"‎ щодо виділення цього року Україні додаткової допомоги на 4,5 мільярда євро.

Про це повідомляє BILD. За рахунок цих коштів "‎Зелені"‎ пропонували зміцнити протиповітряну оборону нашої країни та компенсувати призупинення допомоги з боку США.

Нагадаємо, тиждень тому лідери коаліційних фракцій ХДС і СДПН – Єнс Шпан і Маттіас Мірш – вирушили до столиці України. Політикам показали зруйноване житло, а окрім цього вони провели зустріч із Володимиром Зеленським. Сам Мірш пізніше заявив, що візит став "знаком підтримки і солідарності в ці складні часи".

Як стало відомо зараз, проти допомоги України, крім правлячих ХДС і СДПН, також виступили ліві і "Альтернатива для Німеччини".

За словами соціал-демократа і члена бюджетного комітету Андреаса Шварца, необхідні "Зеленим" мільярди "просто неможливо встигнути витратити до кінця року"

Своєю чергою, в Християнсько-демократичному союзі заявили, що цього року ФРН поставила Україні "все, що потрібно". Представник ХДС Крістіан Хаазе додав, що йому "невідомо" про те, Київ повідомив про додаткові потреби.

За словами німецьких журналістів, це суперечить заявам українських політиків. Вони нагадують, що наприкінці липня Зеленський заявив, що до кінця року Україна потребує ще шість мільярдів євро, щоб повністю завантажити власне виробництво далекобійної зброї та FPV-дронів.

Зазначимо також, що на думку українського посла у Німеччині Олексія Макєєва, через російські обстріли наша країна вкрай потребує додаткових інвестицій у оборонну промисловість з боку іноземних країн.

Найжорсткіше позицію правлячої коаліції прокоментували самі "Зелені".

"Це лицемірство – у понеділок у Києві обіцяти Україні додаткову допомогу, а вже у четвер у комітеті разом із АдН та "Лівою" голосувати проти подальшої підтримки України, яка день і ніч зазнає важких атак", – говорить бюджетний експерт "Зелених" Себастьян Шефер.

Допомога Німеччини Україні

Варто зазначити, що після того, як Сполучені Штати призупинили фінансову підтримку Києву, ФРН перетворилася на найбільшого донора нашої країни. Як повідомлялося, Німеччина надає Україні понад вісім мільярдів євро на рік.

Нагадаємо, у липні Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про запуск "трампівської" схеми допомоги Україні. За його словами, це єдиний спосіб посилити тиск на РФ, щоб нарешті домовитися про мир.

А нещодавно стало відомо про те, що відома німецька компанія Quantum Systems нарощує виробництво дронів, відкриваючи заводи по всій Україні.

