Однак остаточне "прощавай" "блакитному паливу" з РФ офіційний Будапешт не готовий сказати.

Угорщина підписала 10-річну угоду про постачання 2 мільярдів кубометрів газу з британською корпорацією Shell Plc, повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

За його словами, постачання "блакитного палива" здійснюватиметься через трубопроводи Чехії та Німеччини.

"Ми ведемо переговори про інші контракти з іншими західними постачальниками, але ми ще не готові оголосити про них", - додав угорський міністр.

Сійярто додав, що Угорщина планує вдвічі скоротити імпорт газу за рахунок введення в експлуатацію двох атомних блоків. За даними ЗМІ, блоки будуються за російськими технологіями.

"Ми сподіваємося, що зможемо просунутися вперед таким чином, що два нові реактори будуть підключені до мережі в першій половині наступного десятиліття", - зауважив угорський дипломат.

Агенство Reuters нагадує, що ЄС планує припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, а Угорщина, яка має чинний контракт на постачання "блакитного палива" з "Газпромом" до 2036 року, була категорично проти цих планів.

Попри укладання контракту з Shell та перемовини про імпорт додаткових обсягів "блакитного палива", Сійярто зазначив, що наразі офіційний Будапешт не може остаточно відмовитися від російського газу.

"Але чи зможемо ми при цьому жити без російського газу? Ні, через географічні та інфраструктурні умови. Ні, доки ми не матимемо належного розвитку інфраструктури в регіоні", - зауважив він.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

18 червня Єврокомісія презентувала план відмови від російського газу. Передбачається, що останні кубометри російського "блакитного палива" зможуть потрапити до ЄС 31 грудня 2027 року. При цьому імпорт за існуючими короткостроковими контрактами пропонується завершити до 17 червня 2026 року.

До того ж Єврокомісія знайшла спосіб обійти потенційне вето на заборону імпорту російського газу з боку Угорщини та Словаччини.

Один з євродепутатів запропонував, аби ЄС попрощався з російським газом вже до кінця 2026 року, але поки це лише слова.

