Зазначається, що новий формат матиме свої ризики.

В Україні можуть змінити формат проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ). У 2026 році його можуть розділити на два дні.

Як сказала під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, технічно це можна реалізувати. Проте нова модель також матиме свої ризики.

"Двозмінна модель оцінювання має свої ризики, зокрема і тривалість повітряних тривог, яка змушуватиме другу зміну мати більші ризики не розпочати тестування, якщо під час першої зміни була довготривала тривога", – пояснила вона.

Проблемним складання НМТ за два дні може бути також для вступників з прифронтових територій та тих, хто складатиме його за кордоном, адже до екзаменаційного центру приїжджати доведеться двічі.

Вакуленко при цьому погодилася з тим, що проведення НМТ за один день є виснажливим для переважної більшості абітурієнтів.

Якщо нову модель складання іспитів таки ухвалять, з цим рішенням мають одразу ознайомити вступників та УЦОЯО, аби була змога підготуватися до проведення НМТ у цьому форматі.

НМТ в Україні

Як відомо, Національний мультипредметний тест було запроваджено в якості альтернативи зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) після початку повномасштабної війни в Україні.

У рамках НМТ абітурієнти складають всі іспити за 1 день, а не по одному, як було раніше. При чому довоєнний формат загальнодержавних вступних іспитів передбачав, що вся країна складала один предмет в один день.

Крім того, зараз іспити складаються на компʼютерах, а не на паперових бланках, як у випадку з ЗНО.

