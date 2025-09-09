Німеччина дасть більше грошей на виробництво далекобійних дронів в Україні, - Пісторіус

Зокрема, з українськими підприємствами укладатимуться контракти на загальну суму в 300 млн євро.

Німеччина профінансує виробництво українськими підприємствами кількох тисяч далекобійних дронів різних типів. До цієї ініціативи з розвитку далекобійних спроможностей України можуть долучитися інші країни.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав під час відкриття засідання Контактної з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Лондоні.

"Ми розширюємо спроможності України, аби послабити воєнну машину Росії на її внутрішній території, забезпечуючи ефективну оборону. Німеччина дійсно виступила з ініціативою "глибоких ударів" і посилює свою підтримку закупівлям далекобійних дронів в української промисловості", - повідомив Пісторіус.

Водночас, за його словами, частиною цієї ініціативи є укладення низки контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро.

"Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних дронів різного типу від українського виробника", - наголосив міністр оборони Німеччини.

Він додав, що ці контракти є "гнучкими" і мають потенціал до збільшення кількості дронів.

Також Пісторіус наголосив, що треба посилювати зусилля із надання допомоги Україні, і, у першу чергу, треба зміцнювати стійкість України шляхом посилення протиповітряної оборони України.

"В додачу до продовження постачання систем озброєння і боєприпасів, Німеччина перебуває у процесі доставки двох цілих систем Patriot до України. Перші пускові установки вже були передані Україні", - повідомив Пісторіус.

У цьому зв'язку, міністр оборони Німеччини подякував Норвегії за згоду покрити половину витрат на ці дві системи Patriot.

Фінансування виробництва зброї в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше між Україною і Німеччиною було підписано угоду про виробництво далекобійних ракет. Йшлося про ракети, здатні бити в далекий тил Росії по її військовим об'єктам.

На початковому етапі було відомо, що Берлін збирається профінансувати виробництво близько 500 дронів Ан-196 "Лютий". За оцінкою Пісторіуса, результати за перші три місяці були "видатними".

