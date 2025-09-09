Цей дивний візерунок з'явився завдяки екологічній ініціативі, що існує вже близько 200 років.

На інтригуючій світлині, зробленій астронавтом, зображена ділянка землі в Айдахо, що разюче нагадує гігантську шахову дошку з космосу. Про це пише Live Science.

Зазначається, що цей дивний візерунок з'явився завдяки екологічній ініціативі, яка існує вже близько 200 років.

На знімку з повітря зображена ділянка землі вздовж річки Пріст у горах північного Айдахо, приблизно за 65 кілометрів на південь від кордону з Канадою. Найближча пам'ятка - Вайттейл-Бьютт, спостережний пункт для спостереження за лісовими пожежами, розташований на великому вигині річки.

Цікаво, що "шахівниця" має завширшки близько 8 кілометрів у найширшому місці і складається приблизно зі 185 квадратів, хоча на фотографії видно не всі з них. Кожен квадрат займає площу близько 130 000 квадратних метрів - приблизно стільки ж, скільки 24 футбольних поля.

Важливо, що цей візерунок є результатом ініціативи з управління лісами на основі сітки, прийнятої в XIX столітті. За даними Земної обсерваторії NASA, квадрати, що чергуються, розчистили для заготівлі деревини, що дало змогу зберегти достатню кількість дерев для підтримки лісової екосистеми, поки ростуть нові. Потім на порожніх квадратах висаджують нові дерева. Коли дерева повністю виростають, дерева на квадратах, що чергуються, вирубують, і цикл починається заново. Цю фотографію, ймовірно, було зроблено лише через кілька років після останньої вирубки.

Зазначається, що малюнок був підкреслений снігом, який ліг на молоді деревця в "порожніх" білих квадратах. Цю картату структуру також видно влітку. Однак різниця між деякими світлими і темними квадратами набагато менша, вони виглядають як різні відтінки зеленого. Цю фотографію було зроблено незадовго до заходу сонця, тому деякі схили гір світяться, а інші вкриті довгими тінями через низький кут падіння сонця.

Річка Пріст, що входить до басейну річки Колумбія, раніше використовувалася для транспортування деревини з цього регіону на лісопилки в інших частинах Айдахо і за його межами. Традиційно це робилося методом "перевезення колод", коли плоти з колодами сплавлялися річкою, часто з людьми нагорі, які за допомогою довгих жердин спрямовували плоти і не допускали їхнього застрявання. Однак у 1990-х роках цю практику було припинено, щоб дати можливість більш раціонально використовувати річку.

