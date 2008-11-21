Шевченко і Каладзе виступили з офіційною заявою

Футболісти італійського футбольного клубу "Мілан" Андрій ШЕВЧЕНКО і Каха КАЛАДЗЕ не одержували виклик на допит до Генеральної прокуратури України у справі про отруєння кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, яке сталося в 2004 році. Про це повідомляє Лігабізнесінформ.

"Новини, що надходять з Києва, не відповідають дійсності. Ми ніколи, наголошуємо, ніколи не викликалися Генеральною прокуратурою України як свідки при розслідуванні справи про отруєння ЮЩЕНКА", - говориться в офіційній заяві футболістів клубному сайту.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада слідчий Генеральної прокуратури України Галина КЛИМОВИЧ допитала як свідка Андрія ГУСІНА - колишнього гравця національної збірної України з футболу - у кримінальній справі про отруєння в 2004 році кандидата в Президенти України В.ЮЩЕНКА. Про це УНІАН повідомили в Генеральній прокуратурі України. Водночас співбесідник агентства не виключив, що у цій справі також будуть допитані колишні гравці «Динамо» А.ШЕВЧЕНКО і К.КАЛАДЗЕ.