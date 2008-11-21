Віднині президента у Росії обиратимуть на 6 років

Державна дума РФ схвалила в третьому, остаточному читанні поправки в Конституцію РФ, які збільшують термін повноважень президента з чотирьох до шести років. Про це повідомляє РІА “Новости”.

За ухвалення поправок проголосували 392 депутати, проти - 57 (комуністи).

Той самий закон збільшує термін роботи Держдуми з чотирьох до п`яти років і зобов`язує уряд щороку надавати Думі звіт про свою роботу. Раніше цей законопроект уже було прийнято Думою в першому і другому читаннях.

Нові терміни повноважень діятимуть лише щодо новообраних президента і депутатів. Ці поправки президент Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував у своєму посланні Федеральним зборам 5 листопада. Їх внесення в Конституцію не потребує проведення референдуму. Необхідне лише схвалення 3/4 Ради Федерації 2/3 реґіональних законодавчих зборів.