Луценко "покарав" доганою слідчого Суса, який "сховав" джип Audi Q7 у 85-річної бабусі

Генпрокурор Юрій Луценко виніс догану заступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитру Сусу за те, що останній не вказав у е-декларації елітний автомобіль. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Центру протидії корупції.

Догану генпрокурор виніс за “порушення порядку подання декларації” та “подання недостовірних тверджень” в анкеті доброчесності прокурора.

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Крім того Луценко задовольнив заяву Суса “про дострокове припинення його повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням”.

У ЦПК нагадали, що слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 000 грн, що, як з’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ відкрила справу проти ЦПК щодо зникнення грошей США, які були виділені на реформу кримінальної юстиції і, на думку ГПУ, мали б надходити безпосередньо на рахунки правоохоронного органу.

Центр протидії корупції назвав таке кримінальне провадження приводом втрутитися та заблокувати роботу громадської організації, заарештувати її рахунки та почати кримінальне переслідування її співробітників, які публічно критикують роботу керівництва Генпрокуратури України.

"Це можна розцінювати виключно як тиск на організацію. На місце Генерального прокурора готують одного з замів Шокіна - Столярчука чи Севрука, роботу яких жорстко критикує Центр", - заявив Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Пізніше справу закрили.