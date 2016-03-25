Суд дозволив ГПУ вилучати документи у Центру протидії корупції

Відповідні ухвали, видані судом в один день - 22 березня, з’явилася в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Українська правда.

Таким чином, слідчі ГПУ матимуть доступ до речей і документів Центру протидії корупції, копій договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб організації, печаток, договорів на встановлення системи "Клієнт-Банк", виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" та датами проведення вказаних з'єднань.

Також слідчі можуть отримати інформацію про рух грошей на рахунках ЦПК, бухгалтерських документів, документів підрядників громадської організації, виписок, та ін. з початку 2014 року.

До суду із відповідними клопотаннями звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності Генпрокуратури Машика.

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В рамках досудового розслідування слідчі ГПУ шукають гроші уряду США, які виділялися на реформу кримінальної юстиції і, на думку ГПУ, мали б надходити безпосередньо на рахунки правоохоронного органу.

Центр протидії корупції називає таке кримінальне провадження приводом втрутитися та заблокувати роботу громадської організації, заарештувати її рахунки та почати кримінальне переслідування її співробітників, які публічно критикують роботу керівництва Генпрокуратури України.

"Це можна розцінювати виключно як тиск на організацію. На місце Генерального прокурора готують одного з замів Шокіна - Столярчука чи Севрука, роботу яких жорстко критикує Центр", - заявив Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокурор ГПУ Варченко.

Ухвали видані слідчим суддею Печерського райсуду Києва Цокол за участі секретаря Сторожук.