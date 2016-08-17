ЗМІ: скандальний прокурор Сус заявив про викрадення "бабусиного" Audi Q7

Як повідомляє Bihus.info, публікуючи копію заяви, прокурор стверджує, що автомобіль викрали о 02:30 ночі 17 серпня. Повідомлення від служби 102 до поліції надійшло о 03:50.

Заявивши про злочин, Сус визначив себе як "безробітний". Згідно з зазначеною в заяві кваліфікацією (ст.289 ч.3.), незаконне заволодіння автомобілем відбулося "з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, погрозами такого насильства або завданням значної матеріальної шкоди".

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Як повідомлялося напередодні, Audi Q7 з номерами ВХ 9125 ВМ, яку використовує прокурор, зареєстрована на мешканку м. Хмельницького Марію Юрчик 1930 р.н. 85-річна жінка стала власницею цього кросоверу у червні 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з конфліктом між співробітниками ГПУ і НАБУ, що стався 12 серпня, сьогодні на акцію біля ГПУ зібралися громадські активісти. Вони, зокрема, вимагали звільнити Дмитра Суса з посади начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки, а також його колег по управлінню.

12 серпня представники цього департаменту незаконно затримали та протягом 11 годин без складання протоколів затримання утримували в ньому двох працівників оперативно-технічного підрозділу Національного антикорупційного бюро. Співробітники НАБУ на конспіративній квартирі поруч з вказаним департаментом ГПУ здійснювали спостереження за прокурорами в рамках кількох кримінальних проваджень.

Затримані працівники НАБУ повідомили про побиття, погрози та психологічний тиск. За їх словами, в цьому брав участь особисто Дмитро Сус.