ЄС вирішить питання продовження санкцій проти Росії ще до саміту у грудні - Туск

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі по завершенню 18-го саміту Україна-ЄС.

"Коли мова йде про санкції, то наша позиція буде чітка - вони залишаються пов'язаними з повним виконання Мінських домовленостей. Європейська рада ще у березні 2015 року узгодила це питання, і це залишається так, як було. Ми сподіваємося, що ми вирішимо питання щодо санкцій до засідання Ради у грудні", - заявив Туск.

Він також повідомив, що в телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом говорив і про Україну, за результатами якої Трамп зазначив, що перегляне заяви, які він зробив під час виборчої кампанії.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції проти Росії за її дії в Україні.

1 липня ЄС затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом і озброєнням.