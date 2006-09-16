На мітингу пам’яті Гонгадзе виступили Томенко, Чорновіл, Герман, Мельниченко

Народні депутати України з різних фракцій виступили на мітингу-реквіємі пам’яті журналіста Георгія Гонгадзе, що пройшов поблизу селища Тараща на Київщині біля пам’ятного знака журналісту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, народний депутат Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) зазначив, що на сьогодні існує достатньо можливостей, щоб завершити розслідування справи про вбивство Г.Гонгадзе і притягнути до відповідальності як замовників, так і вбивць журналіста. Він зазначив, що Г.Гонгадзе «не хотів змінити владу», а «хотів змінити країну, змінити світогляд». За словами М.ТОМЕНКА, саме Г.Гонгадзе допоміг людям пройти «випробування правдою». На думку депутата, тепер люди мають «пройти випробування справедливістю». М.ТОМЕНКО вважає, що справа про вбивство Г.Гонгадзе висить над Україною, «як дамоклів меч», і вона має бути розслідувана.

На мітингу також виступив народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів). Він зауважив, що свого часу вбивство лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола показало, що починає діяти «кривава машина, яка знищує всіх, хто думає інакше, ніж ті, хто при владі». На переконання депутата, ті, хто вбили В.Чорновола, ті вбили й Г.Гонгадзе.

Крім того, на мітингу виступила народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

У свою чергу, екс-майор державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, виступаючи на мітингу, зазначив, що не знав Г.Гонгадзе особисто. За його словами, він працював в Адміністрації екс-Президента Леоніда КУЧМИ і бачив, що там «брешуть, залазять вам (журналістам) в кишені». Він сказав, що тих, кого не могли купити, «система знищувала». За словами екс-майора, він все це бачив і зрозумів «так жити не можна, ми задихнемося в цій брехні». Він наголосив, що не жалкує про ті кроки, що були зроблені. «Як офіцер, я буду йти до кінця, щоб мені це не вартувало», - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.