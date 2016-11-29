У Брюсселі назвали дату розгляду в ЄС механізму призупинення "безвізу"

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив європейський дипломат.

"Попередньо розгляд запланований на 7 грудня, що є логічним", - сказав він.

За словами дипломата, зараз у деяких країн ще існують зауваження з цього питання.

Засідання тристоронньої групи (Європейський парламент, Європейська Рада та головуюча в ЄС країна), яке відбулося у вівторок в Брюсселі, завершилося без конкретних результатів.

"Обговорення питання ще продовжується", - повідомили в Європейській Раді.

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Як відомо, саме від ухвалення Європейським парламентом та Радою ЄС механізму тимчасового призупинення залежить подальше ухвалення рішень щодо надання Україні безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, у Європарламенті розгляд механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами заплановано на січень 2017 року.

Орієнтовною датою розгляду прийняття у першому читанні механізму реагування на міграційні виклики у ЄС визначено 18 січня 2017 року.

Йдеться про запровадження механізму призупинення візових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.