У Брюсселі назвали дату розгляду в ЄС механізму призупинення "безвізу"
Механізм тимчасового припинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами буде розглянуто 7 грудня на рівні послів ЄС.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив європейський дипломат.
"Попередньо розгляд запланований на 7 грудня, що є логічним", - сказав він.
За словами дипломата, зараз у деяких країн ще існують зауваження з цього питання.
Засідання тристоронньої групи (Європейський парламент, Європейська Рада та головуюча в ЄС країна), яке відбулося у вівторок в Брюсселі, завершилося без конкретних результатів.
"Обговорення питання ще продовжується", - повідомили в Європейській Раді.
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Як відомо, саме від ухвалення Європейським парламентом та Радою ЄС механізму тимчасового призупинення залежить подальше ухвалення рішень щодо надання Україні безвізового режиму.
Як повідомляв УНІАН, у Європарламенті розгляд механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами заплановано на січень 2017 року.
Орієнтовною датою розгляду прийняття у першому читанні механізму реагування на міграційні виклики у ЄС визначено 18 січня 2017 року.
Йдеться про запровадження механізму призупинення візових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.