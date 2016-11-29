"Безвізу" з ЄС до кінця року не буде, механізм призупинення розглянуть у січні

За даними служб ЄС, це може відбутися 18 січня 2017 року.

Як повідомляється на сайті ЄП, на січневій сесії євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації.

Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

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Остаточне рішення має бути затверджена Європейським парламентом і Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів. Раніше президент Порошенко висловив сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада. У той же час у ЄС заявили, що введення безвізового режиму між ЄС і Україною можливо після затвердження в Євросоюзі механізму його зупинення.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про введення Європейським Союзом безвізового режиму для України до кінця року. Раніше заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна може отримати "безвіз" з ЄС вже у грудні.