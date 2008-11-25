У США вже пропонують Україні відмовитися від ПДЧ

США вважають надання Україні Плану дій з набуття членства в НАТО неактуальним.

Про це сказав посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР «Голосу Америки».

З погляду США Україна готова приєднатися до Альянсу вже зараз. Вашингтон, очевидно, не буде переконувати партнерів з Альянсу надати Києву ПДЧ у грудні. В разі згоди Україна взагалі може оминути цей етап і після досягнення критеріїв відразу говорити про членство в організації, зауважив посол.

За словами В.ТЕЙЛОРА, США підтримають такий сценарій, якщо його обере українське керівництво. Відтак, членство України в Альянсі залежатиме від її бажання і досягнення критеріїв НАТО, адже на Бухарестському саміті у квітні цього року члени НАТО одноголосно висловилися за надання Україні перспективи членства.

«Весь цей процес приєднання до ПДЧ, можливо, вже неактуальний. Він настільки заполітизований і контроверсійний, що, можливо, варто від нього відмовитися. Існують інші шляхи, як підійти до наступного етапу – членства в (Альянсі). Польща, Угорщина і Чеська Республіка не мали ПДЧ, вони приєдналися (до НАТО), як тільки досягли критеріїв… Декілька країн-членів Альянсу дали чітко зрозуміти, що Україна, як і Грузія, не отримають ПДЧ у грудні. Якби це було б можливо, ми б це підтримали. Якщо (ПДЧ) неможливий, ми пошукаємо інших шляхів, як зробити те, чого хочуть українці, лідери й уряд. Ми підтримаємо бажання України. Ми вважаємо, що вона готова приєднатися (до НАТО) вже зараз», - зазначив посол США.