Вслід за Януковичем до Москви їде Симоненко

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО представлятиме Україну на ХІІІ з’їзді Комуністичної партії Російської Федерації, який відбудеться 29-30 листопада в Москві.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ.

Г.ЗЮГАНОВ зазначив, що КПРФ дуже тісно співробітничає з КПУ, в першу чергу в організації акції проти «втягування» України в НАТО.

«Ми регулярно підтримуємо один одного, консультуємо один одного, надаємо необхідну допомогу. Ми разом з українськими товаришами зараз організували широкий рух проти НАТО», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

За його словами, російські і українські комуністи провели ряд успішних акцій зі зриву спільних навчань українських військових із військовослужбовцями країн НАТО.

«Для нас абсолютно не прийнятно НАТО в Україні», - наголосив він.

Г.ЗЮГАНОВ повідомив, що в роботі з`їзду братимуть участь представники 80 країн, зокрема, Абхазії, Південної Осетії, Грузії. У з`їзді братимуть участь більш як 1 тис. учасників і гостей.

Як повідомляв УНІАН, у з`їзді партії "Единая Россия" брав участь лідер ПР Віктор Янукович.