Грузія відреагувала на обстріл кортежу справою за статтею «тероризм»

За фактом обстрілу кортежу президентів Грузії та Польщі Михаїла СААКАШВІЛІ і Леха КАЧИНСЬКОГО, який стався 23 листопада в Ахалгорському районі Грузії, порушено кримінальну справу за статтею «тероризм». Про це йдеться в заяві МВС Грузії, поширеній у вівторок у Тбілісі, передає ІА «Новости-Грузия ».

"23 листопада о 18.15 з блок-посту російських окупаційних сил розташованого біля села Одзісі Ахалгорського району стався обстріл у напрямі кортежу президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ і президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО, який перебував з візитом у Грузії", - сказано в заяві.

"Озброєні особи, які перебували на посту, відкрили вогонь, щойно до поста наблизився кортеж президентів. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав", - заявляє МВС.

«Необхідно зазначити, що цей блок-пост розташований у самому центрі Грузії, що порушує угоду про припинення вогню з шести пунктів, і вважається одним із символів російської окупації», - зазначено в заяві.

МВС також зазначає, що після серпневої війни цей пост оглядали багато делегацій високого рангу, які відвідували Грузію, зокрема зі США та Євросоюзу.

Міноборони РФ і МЗС Росії категорично спростували заяви грузинської сторони про те, що російські військові почали стрілянину.