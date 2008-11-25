У Ющенка кажуть, що Україна Газпрому нічого не винна

НАК «Нафтогаз України» не має прямих взаємовідносин з «Газпромом», тому питання щодо заборгованості НАКу перед російською газовою компанією безпідставні, заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

У коментарі на Офіційному сайті Президента України О.ШЛАПАК відзначає, що «знову активізувалося питання забезпечення України природним газом на наступний рік. Особливий резонанс викликала заява Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про борги України перед «Газпромом» в обсязі 2,4 млрд. дол. США та поставки в наступному році для України природного газу за ціною 400 дол. США за тис. кубометрів».

За словами О.ШЛАПАКА, необхідно зазначити, що подібні заяви окремих керівників нашої північної сусідки можна почути кожного року в період завершення переговорів у газовій сфері на наступний період. І цей рік не став винятком. Висловлювання Д.МЕДВЕДЄВА пролунало саме тоді, коли «Нафтогаз України» і «Газпром» вже були готові до підписання кінцевого варіанту договору про співпрацю у газовій сфері.

О.ШЛАПАК вважає, що непрозорість урядових переговорів щодо ціни за газ дає підстави Росії для політичного шантажу.

«Розставимо акценти: По-перше, мушу зазначити, що, на жаль, існує певний борг комерційної структури НАК «Нафтогаз України» перед газопостачальником «РосУкрЕнерго». Відповідними актами між цими суб`єктами господарювання підтверджено заборгованість НАКу за отриманий у вересні-жовтні поточного року газ на суму 1,26 млрд. дол. США. Цю суму компанія погашає за рахунок коштів, що надходять на її рахунки від українських споживачів.

Інших підтверджених фінансовими документами боргів української компанії НАК «Нафтогаз України» перед швейцарською компанією «РосУкрЕнерго» на цей час не існує.

По-друге, «Нафтогаз України» не має прямих взаємовідносин з «Газпромом», тому питання щодо заборгованості НАКу перед російською газовою компанією безпідставні. Розмови про передачу якихось матеріалів у суди - лише політичний фарс».

О.ШЛАПАК переконаний, що якщо «РосУкрЕнерго» має заборгованість перед «Газпромом», це питання має вирішуватися напряму між суб`єктами взаємин.

«Саме непрозорість цих стосунків між «Газпромом» і посередником в особі «РосУкрЕнерго», від імені якого до України надходить природний газ, і призводить до подібних заяв керівництва Російської Федерації. Саме тому Україна вже вкотре наполягає на перехід до прямих взаємовідносин між українською і російською газовими компаніями».

Перший заступник глави Секретаріату Президента України зазначив, що взаємовідносини «РосУкрЕнерго» і «Газпрому» не повинні стати гальмами для підготовки і підписання контракту між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

«Глава держави Віктор ЮЩЕНКО підтримує перехід на такі прямі стосунки між Україною і Росією у газовій сфері, але при цьому він наполягає на тому, щоб сторони мали взаємні зобов`язання: Україна по надійному забезпеченню транзиту і зберіганню російського природного газу, а Росія - по балансуванню обсягів природного газу, який повинен надійти до нас для забезпечення потреб української економіки».

При цьому, за словами О.ШЛАПАКА, Президент України підтверджує необхідність поступового переходу до європейських цін на природний газ і тарифів на транзит і зберігання газу. Крім того, є ще один нюанс, на врахуванні якого наполягає глава держави. Йдеться про необхідність визначення ринкової ціни на газ.

«Відповідно до загальносвітової практики, нафта і окремі продукти її переробки використовується як альтернативний до природного газу ресурс енергії. З серпня поточного року спостерігається суттєве падіння світових цін на нафту з 140 до майже 50 доларів. Зниження цін на нафту безсумнівно призводить до зниження вартості природного газу. Якщо на початку поточного року середньоєвропейська ціна газу становила більше 400 доларів, то на початок четвертого кварталу вона впала майже вполовину. Спеціалістами прогнозується подальше зниження світових цін на природний газ, тому газ для українських споживачів повинен купуватися Україною за значно нижчою ціною, ніж та, про яку було заявлено керівництвом Росії», - сказав перший заступник глави президентського Секретаріату.

«Саме тому вважаємо за необхідне передбачити у контракті на поставки газу можливість коректування протягом року ціни на природний газ відповідно до світових коливань.

Завершення газових переговорів є важливим моментом у взаємовідносинах України і Росії та для розуміння того, в яких умовах доведеться працювати нашій країні в наступному році».