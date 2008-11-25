Бойко розповів, звідки ростуть ноги українського боргу за газ

Народний депутат України, екс-міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО вважає, що більша частина боргу за газ накопичилася в першому кварталі 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Левова частка боргу, - а я думаю, що загальний борг становить близько 2,2 млрд. доларів, - це борг за перший квартал 2008 року, коли країна три місяці споживала газ і не платила. Приблизно 1 млрд. доларів - це за 1-й квартал», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що в цій ситуації необхідне об`єднання всіх сил для досягнення результату. «У цій ситуації необхідно терміново погасити борги», - сказав він.

Також Ю.БОЙКО нагадав, що «ми попереджали ще з 1-го кварталу, що необхідно платити за газ». «Якби у нас була якась заборгованість, то ми б не одержали таку комфортну ціну 179,5 дол. за тис. кубометрів», - сказав він, коментуючи звинувачення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в тому, що заборгованість за газ сформувалася ще в 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягнути з України борг за поставки газу з РФ, який становить 2,4 млрд. дол.

Проте в НАК «Нафтогаз України» заявили, що мають борги лише перед компанією RosUkrEnergo, і сума цього боргу «з урахуванням всіх нюансів» становить близько 1,3 млрд. дол.

У зв`язку з цим прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що це «не борги уряду України, а борги компанії RosUkrEnergo, які залишилися з попередніх періодів». «Уряд України RosUkrEnergo нічого не винно», - сказала вона.

У свою чергу прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2,4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Зазначена заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказав він.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією. На засіданні РНБО 21 листопада він заявив, що проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив жодних розрахунків за постачання палива.

24 листопада за дорученням прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО делегація НАК “Нафтогаз України” терміново вилетіла до Російської Федерації для з`ясування ситуації навколо газового боргу і ухвалення подальших рішень.