Томенко вважає, що Партія регіонів зробила серйозну помилку

Політична рекламна кампанія, що проводиться Партією регіонів в умовах соціально-економічної кризи, лише знизить рейтинг цієї політичної сили.

Таку думку висловив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи появу політичної реклами Партії регіонів на зовнішніх рекламних носіях, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що ефективність зовнішньої реклами, перш за все, пов’язана не лише з правильними повідомленнями на біг-бордах, а із вдалістю та доречністю часу її проведення. М.ТОМЕНКО навів приклад нещодавніх рекламних кампаній Соціалістичної партії України та ВО «Свобода», які були сприйняті суспільством та експертами як невдалий старт партій, що прагнуть потрапити до парламенту.

«Поява політичної реклами від Партії регіонів в Україні свідчить про прагнення цієї політичної сили йти на вибори. Проте, зважаючи на соціально-економічну кризу в Україні та враховуючи те, що проведення дострокових виборів офіційно не оголошено, очевидно, що організатори нинішньої кампанії політичної реклами Партії регіонів зробили серйозну помилку та, скоріше, шкодять іміджу своєї партії», - вважає заступник голови ВР.

За його словами, на фоні щоденної риторики лідерів Партії регіонів про серйозну загрозу соціально-економічній ситуації, проблеми в економіці та негайну необхідність захисту людей, що потерпають від кризи, «викидання» на політичну рекламу мільйонів гривень сприймається як зневага до простих людей.

«Адже цілком очевидно, що Партія регіонів могла би мільйони гривень, витрачені на політичну рекламу, направити на соціальну підтримку людей або на «оздоровлення» підприємств, що знаходяться зараз у непростій ситуації та очолюються депутатами від цієї партії», - зазначив М.ТОМЕНКО.