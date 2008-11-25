Регіоналка назвала трьох кандидатів у «технічні прем'єри» (прізвища)

Нардеп від Партії Регіонів Інна Богословська в прямому ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі Україна висловила думку, що на сьогодні одним з найбільш ймовірних варіантів розв`язання політичної кризи в Україні може бути створення «технічного Кабміну» без формалізації парламентської коаліції. І навіть назвала тих потенційних кандидатів у «технічні прем`єри».

На думку Богословської, «це, безумовно, Тігіпко, це міг би бути Шлапак, це міг би бути, напевно, Кінах, але це не можуть бути люди, які безпосередньо пов`язані з якоюсь політичною силою. Тому що будь-які їх помилки називатимуть політичні сили злочином... І весь цей негатив падатиме на партію. А будь-які чесноти приписуватиме теж хтось собі».

В той же час Богословська уточнила, що «як тільки ми заговорили про можливість технічного уряду, Президент сказав: "Е ні, друзі". Тому що він зрозумів, що в цій ситуації (залишиться – ред.) осторонь».

«Він говорить: "Ні, давайте коаліцію", - продовжувала розвивати свою думку регіоналка. - . А як у цьому парламенті, де ніхто один одному не вірить? Як там створити коаліцію? Відповідайте».

Як доказ того, що формальне оголошення про створення парламентської коаліції на даному етапі практично неможливе (Богословська не раз підкреслила, що для цього спочатку необхідно виконати ряд умов) нардеп від ПР навела вислів Віктора Ющенка про відновлення коаліції НУ-НС і БЮТ: «Як я можу протягнути руку БЮТ, якщо я ризикую, що я її назад візьму з обгризеними пальцями?..»