Посольство РФ заспокоює Нафтогаз: судитися з Газпромом - це не страшно

Радник-посланець Посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ упевнений, що газове питання між Україною і Росією буде врегульовано шляхом переговорів, хоч і не бачить нічого страшного у вирішенні цього питання через суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві під час круглого столу, присвяченого українсько-російським відносинам.

В.ЛОСКУТОВ нагадав, що 24 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ говорив про те, що відносини між двома країнами в газовій сфері не вплинуть негативно на розвиток двосторонніх відносин в цілому.

При цьому російський дипломат відзначив, що з юридичного погляду немає нічого страшного, якщо суперечка між двома компаніями - в даному випадку «Нафтогазом України» і «Газпромом» - буде вирішена в судовому порядку. Як приклад В.ЛОСКУТОВ пригадав судовий розгляд України і Румунії щодо острова Зміїний. «Саме це мав на увазі МЕДВЕДЄВ, як варіант, як юридичний шлях вирішення тих питань, які виникають. Це цивілізований сучасний шлях», - відзначив В.ЛОСКУТОВ.

Разом з тим він висловив упевненість, що рішення з даного питання буде знайдено шляхом переговорного процесу. Дипломат відзначив, що ця тема вже обговорювалась у Кишиневі під час переговорів прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Прем`єри домовились про вирішення всіх питань, але треба враховувати, що тут, у вас (в Україні), ведуться свої дебати з цієї теми. Це ваше внутрішнє питання. Ми впевнені, що це та тема, де можна знаходити рішення шляхом переговорів, зокрема на рівні компаній, урядів, (профільних) міністерств», - наголосив В.ЛОСКУТОВ.

Крім того, він висловився за необхідність проведення діалогу на різних рівнях між двома країнами. «Краще говорити, слухати один одного, ніж обмінюватись заявами через ЗМІ», - сказав дипломат.

В.ЛОСКУТОВ наголосив, що російська сторона готова до такого діалогу і з оптимізмом дивиться на розвиток двосторонніх відносин. «Головне - не політизувати питання, а обговорювати їх на професійному рівні», - сказав він, додавши, що це стосується й економічних питань.

При цьому російський дипломат наголосив особливу важливість взаємодії двох країн на рівні урядів з подолання наслідків світової економічної кризи.

У свою чергу, третій секретар Посольства РФ в Україні Дмитро СЕМЕНОВ, розповідаючи про економічні взаємовідносини двох країн, відзначив, що Росія завжди відкрита до співпраці з Україною. За його словами, згідно з попередніми підсумкам, наприкінці року буде зафіксовано значне зростання товарообігу, який планується на рівні приблизно 40 млрд. доларів.