Генпрокурор Юрій Луценко призначив керівника Генеральної інспекції ГПУ. Відповідний наказ луценко підписа сьогодні, 30 листопада. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Керівником Генеральної інспекції ГПУ став Володимир Уваров.

Луценко розповів, що за результатами конкурсу, після проходження тестів та співбесід йому було рекомендовано комісією з добору кандидатів до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України для призначення на посаду керівника Генеральної інспекції Володимира Уварова, який має понад 20-річний стаж роботи в органах внутрішніх справ, а в останні роки займався науковою та викладацькою діяльністю.

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Луценко зазначив, що Володимир Уваров призначається на посаду на 3 місяці, а у разі ефективності його роботи, з ним буде укладено 5-річний контракт. Також Генпрокурор наголосив, що вже до кінця грудня має бути сформовано повний склад Генеральної інспекції.

«88 працівників Генеральної інспекції мають з 1 січня розпочати те, що від нас очікує дуже давно суспільство – це рішучий наступ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Луценко підписав наказ про організаційні заходи із забезпечення формування кадрового складу Генеральної інспекції Генпрокуратури на чолі зі своїм заступником Анжелою Стрижевською. Генінспекція повинна в таємному режимі перевіряти сигнали про корупцію серед працівників прокуратури.