Кріль має враження, що німецькі політики говорять у російські мікрофони

Народний депутат, лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ вважає, що Україна у питанні приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО не повинна бути заручником політичних торгів окремих держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це він заявив, коментуючи перспективи приєднання України до ПДЧ НАТО.

«Складається враження, що німецькі політики говорять у російські мікрофони. Тільки-но проходять чергові газові переговори між цими державами, відразу ми чуємо заяви про неготовність України отримати ПДЧ НАТО», - підкреслив голова “Єдиного Центру”.

«Нам не варто зациклюватися на етапах здобуття членства в НАТО, краще зосередитися на меті. А мета - з ПДЧ чи без нього, – незмінна: Україна має забезпечувати захист своїх громадян», – сказав депутат.

І.КРІЛЬ вважає, що Україна ніколи не повинна стояти з простягнутою рукою. «Ми мусимо зробити так, щоб нас просили, а ми мали можливість вибирати. Але для цього має бути єдність української політичної команди, яка проведе реформи і виведе країну на новий щабель розвитку. Тоді з нами будуть рахуватися у світі. Ось цим і слід зайнятися в першу чергу, а не гадати, дадуть нам ПДЧ чи ні», – наголосив голова “Єдиного Центру”.