Майже кілометрова автомобільна черга утворилася на кордоні України і Придністров`я, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Спостерігачі стверджують, що це, здебільшого, громадяни невизнаної республіки, які прагнуть потрапити на свої виборчі дільниці.

Сьогодні в Придністров`ї проводиться референдум про незалежність.

Як сказав голова ЦВК Придністров`я Петро ДЕНИСЕНКО, явка поступово наближається до 50%.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами міжнародних спостерігачів, вони стали свідками того, що «необхідність виконати свій громадянський обов`язок змушує людей перетинати великі відстані». «Люди усвідомлюють важливість кожного голосу для того, щоб референдум відбувся», - наголосили вони.

Серед міжнародних спостерігачів є представники таких православних і патріотичних громадських організацій України як «Єдина Вітчизна», Союз православних громадян України, Антиблокадний комітет та інші.

Молдова і цілий ряд міжнародних організацій, зокрема, Європейський Союз, вже оголосили референдум у Придністров`ї незаконним.