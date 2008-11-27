Кандидати у мери Рівного представляють основні українські партії

На посаду мера Рівного на позачергових виборах 30 листопада претендують 22 кандидата.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Рівненській міській територіальній виборчій комісії, напередодні троє кандидатів – Анатолій КУКОВСЬКИЙ, Ігор ЛЕХ та Олег ХАРЧЕНКО – заявили про відмову балотуватися у мери. Однак тервиборчком залишив їх заяви без розгляду, оскільки, згідно із законодавством, за 5 днів до виборів не можна знімати кандидатуру.

Ще раніше свої кандидатури зняли представник Партії зелених України Ігор ГРУБИЙ та керівник російського культурного товариства Михайло КИРИЛОВ, які закликали жителів Рівного віддати голоси за екс-губернатора Миколу СОРОКУ, якого підтримують, зокрема, Партія регіонів та Соціалістична партія України.

На думку місцевих аналітиків, найреальнішими претендентами на посаду мера є колишні голови обласної державної адміністрації М.СОРОКА та Василь ЧЕРВОНІЙ (якого підтримує Українська народна партія), заступник міського голови Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО (Блок Литвина) та директор «Рівнеоблводоканалу» Володимир ХОМКО (партія “Народний Союз Наша Україна”).

Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори міського голови Рівного призначені у зв’язку зі смертю 12 лютого 2008 року тодішнього мера 65-річного Віктора Чайки. В.Чайка обирався на цю посаду тричі: у 1998, 2002 та 2006 роках. На останніх виборах за нього проголосували 54,2% виборців.

4 вересня Верховна Рада призначила позачергові вибори мерів Мукачевого та Рівного на 30 листопада.