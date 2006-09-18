Янукович поїхав до Луганська

Сьогодні у Луганську з одноденною робочою поїздкою перебуває прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, планується, що у ході поїздки прем’єр-міністр ознайомиться з роботою шахтоуправління «Луганське» ДП «Луганськвугілля», проведе там робочу нараду з керівництвом шахтоуправління та представниками профспілкових організацій.

В.ЯНУКОВИЧ також має відвідати Східноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля, де ознайомиться з виставкою, присвяченою другій річниці підписання університетом Болонської декларації, та зустрінеться з професорсько-викладацьким складом і студентами вузу.

Крім того, в адміністрації прем’єр-міністр проведе нараду з адміністративно-господарським активом області. Віктор Янукович представить активу нового губернатора Луганщини Олександра Антіпова .

Цього ж дня В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.