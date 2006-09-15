Призначено голову Луганської облдержадміністрації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом призначив Олександра АНТІПОВА головою Луганської обласної державної адміністрації.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

О.Антіпов (1949 року народження) був керівником податкової інспекції Луганської області з 1990 року, а з 1996 року очолював обласну Державну податкову адміністрацію Луганської області. До призначення очолював фракцію Партії регіонів в обласній раді.

У 1999 році за значний особистий внесок у розвиток податкової служби йому було присвоєне звання “Заслужений економіст України”.

Попередній губернатор Луганської області Геннадій МОСКАЛЬ був звільнений з цієї посади 27 квітня 2006 року і призначений 17 травня Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим.