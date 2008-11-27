«Сільська хата» Ганни Герман (фоторепортаж)
Журналісти образилися на регіоналку
Ганна Герман ще до публікації матеріалу про її маєток вирішила прорекламувати цю статтю, пише Українська правда. Герман поширила заяву зі звинуваченням, що кореспонденти УП "немов злодії" залізли в її "сільську хату".
Журналісти образилися на такі слова колишньої колеги, яка зараз очолює комітет Верховної Ради зі свободи слова та, й опублікували фото хати з явно непересічними (як для України) прибамбасами.
На дворі – обов’язковий аксесуар для спокійного життя народного депутата – басейн. А на сайті "Однокласники" навіть можна знайти фотографію молодої дівчини, зроблену влітку на подвір`ї Ганни Герман. Тож, житлові умови регіоналки виглядають зовсім непогано.
У Ганни Герман є ландшафтний ставок, обкладений камінням та галькою
Позаду будинку – мангал, оздоблений рожевим камінням. А так виглядає другий в`їзд на територію маєтка
До цих світлин Укрправда додала, що їхній журналістський інтерес до того, як Ганна Герман поєднує життя на широку ногу зі скромним родинним доходом, є природнім. Та наполягають, що регіоналка мала би бути більш конкретною у питаннях щодо джерел доходів, які дозволили їй та її родині придбати та утримувати такий маєток.
Усі фото Української правди