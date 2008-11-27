Черновецький: нові тарифи на проїзд «мені підсунув» Зінченко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягає, що за нові тарифи на проїзд в суспільному транспорті відповідає лише голова фракції БЮТ у Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО, який очолює профільну комісію Київради та спеціальну робочу групу з вирішення транспортної кризи в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи внесену сьогодні на сесії Київради пропозицію фракції БЮТ знизити тарифи в Києві до 1 грн., сказав: «Я вам скажу, що О.ЗІНЧЕНКО мені підсунув тарифи. Він несе за них повну відповідальність».

На запитання, чи підпише він як мер міста рішення Київради про зниження тарифів удвічі, якщо воно буде прийнято, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Я будь-які думки, зокрема нечесні, всі розглядаю. Разом з вами вирішимо – підписувати чи ні».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він особисто прийняв рішення і підписав відповідний документ, за яким тарифи для 800 тис. киян, зокрема пенсіонерів, «дорівнюють нулю». «Я можу це зробити і без Київради, і зроблю це своєю владою протягом тижня», - зазначив мер. Він також додав, що подав пропозицію у Київраду про пільговий проїзд для малозабезпечених жителів столиці тільки для того, «щоб зміцнити авторитет ради, щоб вона працювала згуртованіше».

Як повідомляв УНІАН, з 4 листопада в Києві в 3-4 рази підвищені тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Тим часом Постійна комісія Київради з питань транспорту та зв`язку на чолі з О.ЗІНЧЕНКОМ зажадала від Київської міської державної адміністрації скасувати розпорядження про підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті до 2 грн. за поїздку, “оскільки вважає його помилковим і передчасним”.