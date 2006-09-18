Як дідівщина залежить від свиней: версія міністра оборони

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що з моменту комплектування Збройних Сил України контрактниками дідівщину буде ліквідовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я впевнений, що коли ми на рубежі 2010 року здійснимо перехід на контрактну армію – це на 90% ліквідує проблему. У нас немає зафіксованих випадків дідівщини між контрактниками», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр наголосив, що негативно сприймає це явище. Водночас, на його думку, в питаннях дідівщини багато залежить від керівництва військової частини. «Якщо офіцер перекладає свою відповідальність на сержанта, дає йому більше повноважень, ніж передбачено статутом, то тоді починаються проблеми», - зазначив міністр. Він підкреслив, що коли офіцер на своєму місці - дідівщини немає.

За словами А.ГРИЦЕНКА, він особисто ніколи не стверджував, що дідівщини в українській армії немає. Він зауважив, що це явище все ще спостерігається, але в значно меншому обсязі. А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що ця проблема існувала при різних міністрах оборони, але той факт, що це питання сьогодні обговорюється публічно, означає, що оборонне відомство готове з ним боротися.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в Радянському Союзі такі факти взагалі не визнавалися і не оприлюднювалися.

Глава оборонного відомства підкреслив, що сьогодні за кожним фактом дідівщини порушується кримінальна справа і винні несуть покарання від двох місяців до двох років дисциплінарного батальйону. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що у 2005 році було порушено 98 кримінальних справ за фактами дідівщини, а у 2006 році – 83. Водночас міністр вважає, що не всі випадки дідівщині виявляються і фіксуються. За його словами, фахівці стверджують, що таких випадків як мінімум втричі більше.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що у 60% випадків дідівщини військовослужбовці не мають фізичних наслідків, але зазнають моральних травм. За часів його перебування на посаді міністра, не було зафіксовано жодного факту загибелі військовослужбовця внаслідок дідівщини.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що вже зараз оборонне відомство вживає заходів, щоб позбутися цього явища, зокрема, де можливо, підрозділи формуються з солдатів одного призову. Крім того, військовослужбовці позбавляються від виконання не властивих для них функцій. «У військових частинах солдати вже не займаються вирощуванням свиней, як це було протягом багатьох років», - сказав міністр.

Він зазначив, що поступово до цивільних структур передається функція продовольчого забезпечення, прибирання, охорони, несення нарядів по кухні. «Коли люди займаються бойовою підготовкою - в них немає часу (на дідівщину)», - підкреслив міністр.

А.ГРИЦЕНКО також зауважив, що прийнято рішення, відповідно до якого, командирів частин не карають за самостійне виявлення фактів таких порушень, як це було раніше. За його словами, завдяки цьому на 25% збільшилась кількість виявлених порушень.