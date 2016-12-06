Парламент сьогодні розгляне питання нацбезпеки та законопроекти, пов’язані з держбюджетом (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році.

Розглядатимуться також зміни до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.

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Сьогодні, крім того, планується до розгляду законопроект щодо забезпечення стягнення в дохід держави необгрунтованих активів.

Серед законопроектів, які передбачається включити до порядку денного, законопроект про Конституційний Суд України.

Серед іншого сьогодні розглядатиметься проект постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.