Помер український генерал-лейтенант, який брав участь у плануванні операцій АТО (фото)

13:32, 08 грудня 2016
Політика
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Помер український генерал-лейтенант Болеслав Дембовський.

Дембовський брав участь у плануванні операцій АТО / facebook.com/v.muzhenko

Про це на своїй сторінці повідомив глава Генштабу Віктор Муженко.

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"Пішов з життя мій консультант генерал-лейтенант Дембовський Болеслав Мечиславович. Його життя було присвячено військовій справі", - йдеться у його повідомленні.

За словами Муженка, Дембовський брав безпосередню участь у плануванні операцій АТО. 

Раніше УНІАН повідомляв, що на 57-му році життя помер екс-заступник керівника штабу АТО, полковник Валентин Федічев

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Теги: #смерть#Дембовський#Генштаб