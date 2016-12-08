Помер український генерал-лейтенант, який брав участь у плануванні операцій АТО (фото)
13:32, 08 грудня 2016Політика
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Помер український генерал-лейтенант Болеслав Дембовський.
Дембовський брав участь у плануванні операцій АТО / facebook.com/v.muzhenko
Про це на своїй сторінці повідомив глава Генштабу Віктор Муженко.
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"Пішов з життя мій консультант генерал-лейтенант Дембовський Болеслав Мечиславович. Його життя було присвячено військовій справі", - йдеться у його повідомленні.
За словами Муженка, Дембовський брав безпосередню участь у плануванні операцій АТО.
Раніше УНІАН повідомляв, що на 57-му році життя помер екс-заступник керівника штабу АТО, полковник Валентин Федічев.
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