Львівські комуністи закликають не проводити концерт Горана Бреговича

Львівські комуністи звернуться до суду, якщо до 25 вересня не отримають позитивної відповіді від міського голови Львова Андрія САДОВОГО про відміну запланованого з нагоди 750-річчя Львова на 1 жовтня біля монумента Слави у Львові концерту співака Горана БРЕГОВИЧА. Про це повідомив УНІАН 1-й секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК.

Як поінформував О.КАЛИНЮК, 17 вересня Львівський обком КПУ ухвалив заяву “з приводу глуму та нехтування морально-етичними нормами над пам’яттю переможців у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”.

У тексті заяви, зокрема, наголошується: “Як нам стало відомо із засобів масової інформації, 1 жовтня з 17.00 до 22.00 на площі біля монумента Слави Радянської Армії (вул. Стрийська) у Львові влада планує проведення концерту співака Горана БРЕГОВИЧА. Це вже не перший раз, коли влада це святе місце використовує як розважальний майданчик. Такого не дозволяв собі жоден з міських голів - попередників Андрія САДОВОГО”.

На думку авторыв заяви, “проведенням концертів на цьому місті та таким ставленням до пам’яті тих, хто здобув Велику Перемогу, влада намагається викреслити з історичної пам’яті народу цю героїчну сторінку”.

“Проведення на цьому святому місці масових заходів подібного характеру не сприяє патріотичному вихованню молоді в повазі до нашого історичного минулого та любові до своєї Батьківщини. Після закінчення таких концертів на гранітному постаменті, де стоїть Мати-Батьківщина, яка передає меч Солдату, залишається як на сміттєзвалищі багато пустих пляшок, одноразових стаканів та іншого сміття. Закликаємо міського голову Андрія Садового унеможливити використання даного місця для розважальних масових заходів”, - йдеться у тексті заяви Львівського обкому КПУ.

За словами О.КАЛИНЮКА, комуністи чекатимуть відповіді про відміну концерту до 25 вересня, а в разі незадоволення своїх вимог викладених у заяві - звернуться до суду.