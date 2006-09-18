Азаров: Ющенко має перекручену інформацію про діяльність уряду

Міністр фінансів України Микола АЗАРОВ спростовує інформацію про передбачене проектом Державного бюджету на 2007 рік скорочення допомоги при народженні дитини.

"Жодного обмеження з виплати коштів при народженні дитини немає, і бюджет 2007 року – бюджет соціально спрямований, бюджет розвитку", - сказав М.АЗАРОВ в інтерв`ю "1+1".

За його словами, повідомлення про скорочення соціальних виплат пов’язані з тим, що "проти уряду досить часто використовуються недобросовісні прийоми".

"Нас звинувачують у всіх смертних гріхах", - додав М.АЗАРОВ, відзначивши, що зараз у ЗМІ звучить "дуже багато неточної інформації".

Він також спростував заяви деяких політиків про те, що українського газу може вистачити на потреби комунальної сфери.

"Тут стільки туману напустили... Я з усією відповідальністю заявляю, що українського газу недостатньо для комунальної сфери", - сказав М.АЗАРОВ.

"Говорити про те, що нашого газу вистачає - або обманювати, або не знати", - додав він.

Міністр також сказав, що зараз уряд займається тим, "що наводить порядок, насамперед у фінансово-економічній сфері".

За його словами, Президент Віктор ЮЩЕНКО володіє трохи перекрученою інформацією про діяльність уряду.

"Я думаю, що ми для Президента підготуємо відповідну інформацію, і ті непорозуміння, які йому не зовсім якісно готує його служба, я думаю, ми усунемо", - цитує М.АЗАРОВА “Українська правда”.

Як відомо, у статті 60 проекту Держбюджету, розміщеному на сайті Верховної Ради, сказано, що допомога при народженні дитини буде виплачуватися: у розмірі 8500 гривень за умови, якщо сукупний дохід родини, у складі якої на утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб, не перевищує 5000 гривень, до трьох непрацездатних осіб – 6000 гривень, чотирьох і більше непрацездатних осіб – 7000 гривень.

Сьогодні заступник міністра фінансів Сергій РИБАК заявив, що уряд має намір обмежити умови виплати одноразової допомоги при народженні дитини.

Сьогодні радник Президента України – керівник головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що у Секретаріаті Президента викликали занепокоєння спроби уряду запровадити обмеження на виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Секретаріат Президента направить до Кабінету Міністрів України відповідне звернення.

Довідка УНІАН. В Україні з квітня минулого року допомога при народженні дитини становить 8,5 тис. грн. Одноразово виплачується 3 тис. 384 грн., а решта суми виплачується рівними частками впродовж наступних 12 місяців.