Азаров: Ющенко має перекручену інформацію про діяльність уряду
...а насправді уряд наводить порядок
Міністр фінансів України Микола АЗАРОВ спростовує інформацію про передбачене проектом Державного бюджету на 2007 рік скорочення допомоги при народженні дитини.
"Жодного обмеження з виплати коштів при народженні дитини немає, і бюджет 2007 року – бюджет соціально спрямований, бюджет розвитку", - сказав М.АЗАРОВ в інтерв`ю "1+1".
За його словами, повідомлення про скорочення соціальних виплат пов’язані з тим, що "проти уряду досить часто використовуються недобросовісні прийоми".
"Нас звинувачують у всіх смертних гріхах", - додав М.АЗАРОВ, відзначивши, що зараз у ЗМІ звучить "дуже багато неточної інформації".
Він також спростував заяви деяких політиків про те, що українського газу може вистачити на потреби комунальної сфери.
"Тут стільки туману напустили... Я з усією відповідальністю заявляю, що українського газу недостатньо для комунальної сфери", - сказав М.АЗАРОВ.
"Говорити про те, що нашого газу вистачає - або обманювати, або не знати", - додав він.
Міністр також сказав, що зараз уряд займається тим, "що наводить порядок, насамперед у фінансово-економічній сфері".
За його словами, Президент Віктор ЮЩЕНКО володіє трохи перекрученою інформацією про діяльність уряду.
"Я думаю, що ми для Президента підготуємо відповідну інформацію, і ті непорозуміння, які йому не зовсім якісно готує його служба, я думаю, ми усунемо", - цитує М.АЗАРОВА “Українська правда”.
Як відомо, у статті 60 проекту Держбюджету, розміщеному на сайті Верховної Ради, сказано, що допомога при народженні дитини буде виплачуватися: у розмірі 8500 гривень за умови, якщо сукупний дохід родини, у складі якої на утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб, не перевищує 5000 гривень, до трьох непрацездатних осіб – 6000 гривень, чотирьох і більше непрацездатних осіб – 7000 гривень.
Сьогодні заступник міністра фінансів Сергій РИБАК заявив, що уряд має намір обмежити умови виплати одноразової допомоги при народженні дитини.
Сьогодні радник Президента України – керівник головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що у Секретаріаті Президента викликали занепокоєння спроби уряду запровадити обмеження на виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Секретаріат Президента направить до Кабінету Міністрів України відповідне звернення.
Довідка УНІАН. В Україні з квітня минулого року допомога при народженні дитини становить 8,5 тис. грн. Одноразово виплачується 3 тис. 384 грн., а решта суми виплачується рівними частками впродовж наступних 12 місяців.