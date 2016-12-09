Росія на засіданні Ради міністрів ОБСЄ заблокувала декларацію щодо України

20:16, 09 грудня 2016
Політика
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Російська делегація в Організації з безпеки і співпраці в Європі на засіданні Ради міністрів ОБСЄ заблокувала декларацію щодо кризи в Україні та навколо неї.

Росія заблокувала більшість документів щодо України / REUTERS

Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца в Twitter.

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«Рада Міністрів ОБСЄ завершилась. Росія заблокувала більшість документів, і декларацію щодо кризи в та навколо України», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, питання схвалення державами-учасницями Організації проектів рішень щодо можливості посилення ролі ОБСЄ у врегулюванні кризи навколо України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та незаконної окупації Криму стояло на порядку денному сьогоднішнього засідання, у тому числі, міністерської декларації щодо врегулювання кризи в Україні та навколо неї.

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Теги: #Росія#Україна#ОБСЄ#Беца