Генсек ОБСЄ заявив про "глибокий розкол" в організації через конфлікт на Донбасі

Найбільш спірним пунктом стало питання воєнного конфлікту в Україні, передає DW з посиланням на агенцію dpa.

"ОБСЄ розколота, і цей розкол глибокий", - заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. За його словами, це особливо стосується питання конфлікту в Україні, хоча й не тільки його.

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Також генсек організації поскаржився, що проросійські бойовики перешкоджають здійсненню моніторингу та збивають безпілотники організації.

Раніше глава МЗС України Клімкін заявляв, що міністерська зустріч Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не має згоди по тексту спільної декларації через позицію Росії.