Свідчення Януковича дали ГПУ великий арсенал роботи - Горбатюк

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег із Сонею Кошкіною" розповів голова Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, ці свідчення можуть бути використані не тільки у справі проти "беркутівців", у якій Янукович проходив свідком, а й у провадженні, в якому екс-президент виступає підозрюваним.

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"Ми надішлемо до суду (ростовський - ред.) клопотання з метою отримання копій свідчень, щоб передати їх слідству і провести докладну перевірку. І їхня користь саме в цьому, якими б вони не були. Звичайно, докладні свідчення важливіші. Їх легше перевірити на відповідність реальним обставинам справи. До того ж той обсяг інформації можна піддати психологічній експертизі - для виявлення будь-яких емоцій або ознак неправдивості. тобто ми отримали великий арсенал того, з чим можна працювати. До цього ми взагалі нічого не мали" , - розповів Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв‘язку з Ростовським обласним судом відбувся допит екс-президента України Віктора Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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Тоді ж генеральний прокурор Юрій Луценко зачитав Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді.

Згодом на сайті Генпрокуратури було опубліковано повістку про виклик Януковича на допит 5 та 9 грудня як підозрюваного у державній зраді. Замість екс-президента до ГПУ прибули його адвокати.