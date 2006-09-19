Відбудеться урочисте відкриття Батьківського форуму «Нашi дiти»

21 вересня о 18-00 відбудеться урочисте відкриття Батьківського форуму «Нашi дiти». Організатори – благодiйна органiзацiя «Фонд пiдтримки психологiчного виховання культури та освiти в Українi «Новосвiт», «Центр розвитку чоловiка та жiнки «Епоха» за пiдтримки Товариства «Знання» України та журналу "Натали" (Київський планетарій). Телефон: 599-25-44, e-mail: letter@indigo.org.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter