Путін поскаржився на "недобросовісну конкуренцію" на ринку озброєнь

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Комісії з питань військово-технічного співробітництва Росії з іноземними державами.

«Наша країна впевнено посідає друге місце у світі за цим напрямком, в п'ятірці лідерів ми випереджаємо Францію, Німеччину, Велику Британію, при цьому діємо у традиційно жорстких конкурентних умовах, а часом стикаємося навіть з недобросовісною поведінкою деяких партнерів», - заявив Путін.

За його словами, серед тенденцій глобального ринку озброєнь - скорочення світових військових витрат через складну ситуацію в економіці. «І водночас - зростаюча активність нових постачальників зброї. І, нарешті, зсув інтересу замовників від купівлі готових зразків - до сучасних розробок і виробництва з подальшим обслуговуванням на власній території», - додав Путін.

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Він повідомив, що за підсумками 2015 року російська продукція військового призначення була поставлена у 58 країн, а в цілому кількість російських партнерів у сфері військово-технічного співробітництва перевищила 100 країн, з них 98 підписали з РФ відповідні міжнародні договори.

«У поточному році обсяг експортних поставок по лінії ВТС залишається високим. Портфель замовлень перебуває на стабільно високому рівні: понад 50 млрд дол.», - сказав Путін.

Він підкреслив, що особливу увагу необхідно приділити географії поставок. «Останнім часом цілі регіони світу стикаються зі зростанням насильства і терористичною загрозою. Приклади добре відомі: це Сирія, Лівія, Ірак, Афганістан», - зазначив Путін.

«Готові запропонувати замовникам найпередовіші засоби антитерору. Це не тільки засоби ближнього бою, а й бойова авіація, засоби ППО, реактивна артилерія, бронетехніка - словом, усе, що допомагає успішно боротися з терористами, які фактично створили великі, організовані збройні формування і часто використовують добре підготовлених фахівців, які пройшли школу регулярної армії, і сучасну зброю, в тому числі західного виробництва», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року Путін не заперечував поставки озброєння бойовикам на Донбас.