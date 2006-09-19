Ющенко і Янукович зацікавлені в розмежуванні сфер впливу

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зацікавлені в розмежуванні сфер впливу задля уникнення конфліктів надалі при здійсненні своєї діяльності.

Таку думку М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив сьогодні кореспонденту УНІАН по телефону.

«І Президент, і прем`єр-міністр гостро зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше були ухвалені закони про Кабінет міністрів і про Президента, щоб їхні повноваження і сфери відповідальності були розмежовані. Інакше конфлікти будуть нескінченні», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Політолог вважає логічним, що і Президент, і прем`єр-міністр зацікавлені у співпраці. «Нікому з них не потрібна війна. Для В.ЯНУКОВИЧА важливо довести, що його уряд є ефективним і професійним, щоб вирішувати завдання соціально-економічного розвитку країни, а будь-які конфлікти створюватимуть йому проблеми для вирішення цього завдання. В.ЮЩЕНКО опинився в одному човні з В.ЯНУКОВИЧЕМ, тому він також зацікавлений в досягненні прем`єр-міністром цього завдання», - пояснив він.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ радить політикам “не шукати якийсь виклик в заяві про необхідність розмежувати сфери впливу між Президентом і прем`єр-міністром». «Всі скандали і демарші, пов`язані із заявою В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселі про відстрочення приєднання до Плану дій про членство України в НАТО, штучні. Заяви В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселі – це відверта політика. Адже всі – і Президент, і «Наша Україна», знали, що справи йдуть саме так. Але хтось повинен був про це сказати відкрито. Якби він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) продовжував політику наведення туману, то він міг нічого не говорити про це», - вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ під час робочої поїздки до Луганська заявив про необхідність найближчим часом ухвалити закони про розмежування повноважень уряду і Президента України. «Ці повноваження ще остаточно не розділені, і ви сьогодні бачите з преси, про що йдеться на зустрічах Президента і прем`єр-міністра, що відбувається в парламенті. Сьогодні ще йде процес формування парламентсько-президентської системи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що «процес цей буде важким і суперечливим». Як зазначив прем`єр, в даний час це заважає уряду працювати чітко.