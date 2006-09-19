Партія Литвина пояснила, чому вона переходить в опозицію

Народна партія пояснила причини, через які політвиконком партії ухвалив рішення про її перехід в опозицію до діючої в Україні системи влади.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, переданому агентству УНІАН.

Так, підставами для опозиційності партії стали, по-перше, “грунтовний аналіз” політичних процесів у післявиборний період, з якого випливає, що “численні політичні інтриги, торгівля посадами, форматування і переформатування правлячої коаліції, нічні підкилимові перемовини - все свідчить про непрозорість і невідкритість влади перед суспільством”.

По-друге, у партії зазначають, що “фінансові інтереси олігархів є головною, справжньою причиною ускладнення економічної ситуації, наростання соціальних проблем, загострення мовних питань, зовнішньополітичних орієнтацій країни, утворення і розпаду владних коаліцій”. При цьому у Народній партії заявляють, що "олігархи за останній рік збагатилися у два-три рази більше, ніж за весь попередній період власної діяльності”. Тож, партія заявляє, що “прагне усунення олігархів з усіх рівнів влади”.

Також Народна партія “прагне бути з народом, фіксувати всі порушення прав і свобод людини і миттєво реагувати на це”.

“Бути опозиціонером - значить мати власну позицію, не плазувати перед олігархами, сказати тверде „Ні” подальшому зубожінню громадян і некомпетентності влади”, наголошують у партії, додаючи, що опозиційність партії “має вирізнятися професійністю, змістовністю, протидією тим заходам, вчинкам, політичним рішенням можновладців, які спрямовані не на користь простих людей”.

Як повідомляв УНІАН, про своє рішення перейти в опозицію Народна партія, головою якої є екс-спікер парламенту Володимир ЛИТВИН, повідомила 12 вересня.

Довідка УНІАН. На парламентських виборах 26 березня 2006 року “Народний блок Литвина” не був обраний до Верховної Ради, набравши 2,44% голосів виборців при необхідних 3%.

У липні колишній голова ВР В.ЛИТВИН заявив, що у 2009 році балотуватиметься на пост Президента України. Зараз В.ЛИТВИН обіймає посаду віце-президента Національної академії наук.