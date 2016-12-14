Росія остаточно заборонила в'їзд Джемілєву

13:12, 14 грудня 2016
Політика
423 0

Верховний суд РФ підтвердив заборону на в'їзд до країни народному депутату України Мустафі Джемілєву.

Раніше Джемілєву заборонили в'їзд в РФ на 5 років / УНІАН

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter.

Читайте такожПутін пропонував Джемілєву відпустити сина у 2014 році в обмін на лояльність – Геращенко

twitter.com/mark_feygin

Як відомо, Московський міськсуд 20 травня відхилив скаргу захисту Джемілєва на заборону, запроваджену ФСБ для екс-голови Меджлісу. Засідання відбувалось у закритому режимі, оскільки матеріали справи мають гриф "таємно".

У 2014 році Джемілєву заборонили в'їзд в Росію до 2019 року. Також на Джемілєва в Росії порушено кримінальну справу за трьома статтями, він заочно арештований і оголошений у федеральний розшук.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #заборона#Джемілєв