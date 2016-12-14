Росія остаточно заборонила в'їзд Джемілєву

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter.

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Як відомо, Московський міськсуд 20 травня відхилив скаргу захисту Джемілєва на заборону, запроваджену ФСБ для екс-голови Меджлісу. Засідання відбувалось у закритому режимі, оскільки матеріали справи мають гриф "таємно".

У 2014 році Джемілєву заборонили в'їзд в Росію до 2019 року. Також на Джемілєва в Росії порушено кримінальну справу за трьома статтями, він заочно арештований і оголошений у федеральний розшук.