Справу Мустафи Джемілєва проти ФСБ засекретили – Фейгін

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією адвоката, справу передали в Московський міський суд під приводом державної таємниці.

«Відбулося засідання суду за скаргою Джемілєва до ФСБ. Передали в Мосміськсуд через держтаємницю. Ну, хоча б побачимо сам акт про заборону на в'їзд», – написав Фейгін.

Читайте такожЗасуджений у РФ син Джемілєва знову відмовився від російського громадянства - адвокат

Як повідомляє "Крим.Реалії", в лютому в прес-службі уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва повідомили про подання адвокатом Марком Фейгіним позову до суду проти Федеральної служби безпеки Росії про незаконну заборону на в'їзд до Криму нацональному лідеру кримських татар.

До цього він подавав позов проти Федеральної міграційної служби Росії на заборону в'їзду в Крим.

22 квітня 2014 року Джемілєву при перетині адміністративного кордону Криму зачитали «Акт повідомлення про заборону в'їзду в Російську Федерацію». В документі не було ні печаток, ні підписів, проте йшлося про заборону в'їзду в Росії іноземному громадянинові на п'ять років – до 19 квітня 2019 року. ФМС тоді заявила, що жодного стосунку до цього інциденту не має, однак потім – на початку травня 2014 року – Джемілєва до Криму двічі не пустили.