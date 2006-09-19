Балога вважає беззмістовною постанову ВР щодо підтримки Януковича в НАТО

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА оцінив сьогоднішню постанову Верховної Ради щодо підтримки позиції прем’єр-міністра щодо НАТО, висловленої під час візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, “як провокативну”.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Ця постанова носить виключно політичний характер і не має жодних юридичних наслідків», – наголосив глава Секретаріату Президента.

«Під час розгляду цього питання парламентом було порушено регламент і процедуру, зокрема, текст постанови попередньо не розглядався профільним комітетом Верховної Ради. Прийняття подібного документу не сприяє проведенню ефективної зовнішньої політики, скоординованої між всіма гілками влади», – вважає він.

Конфронтаційний характер постанови, наголошує В.БАЛОГА, порушує домовленості, досягнуті під час підписання Універсалу національної єдності та політики пошуку діалогу між інститутами влади, яку демонструє Президент України.

Сьогодні керівникам всіх інститутів влади, переконаний Глава Секретаріату, потрібно демонструвати консолідовану політику і спільно відстоювати інтереси України, в тому числі в питанні безпекової політики. Саме ця тема має бути обговорена на РНБО і повинно бути прийнято відповідне рішення, обов’язкове для виконання усіма відповідними інститутами.

«Верховна Рада і уряд повинні неухильно дотримуватися законів України, в тому числі й Закону «Про основи національної безпеки України», – цитує прес-служба Президента главу Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює засідання РНБО, на яке буде винесене питання про порядок реалізації Президентом України конституційних повноважень щодо здійснення керівництва у сфері зовнішньої і оборонної політики.

Постанова щодо позиції прем`єр-міністра України на засіданні комісії "Україна-НАТО" (№2189) була прийнята сьогодні в парламенті 242 голосами.

Зокрема, підтримуючи позицію В.ЯНУКОВИЧА, виголошену ним у Брюсселі 14 вересня під час засідання комісії «Україна-НАТО” щодо взаємовигідної співпраці, ВР підкреслює, що подальші конкретні дії щодо вступу України до НАТО необхідно вирішувати тільки з урахуванням волі українського народу. І, як зауважив з парламентської трибуни один з авторів постанови Євген КУШНАРЬОВ (фракція Партії регіонів), рішення необхідно приймати на всеукраїнському референдумі, і ця позиція не суперечить підписаному Універсалу національної єдності.