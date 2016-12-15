Вигнання радника Путіна з НАН України: в академії озвучили подробиці

Про це розповіла член-кореспондент НАН України Олена Макарова, передає "Обозреватель".

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"Були певні дискусії та обґрунтування з боку вчених, але особисто я згодна з позицією мого колеги пана Сіденка. Він виступив і висловився про те, що вчені не повинні бути настільки політизовані й виступати з такими заявами, як це зробив пан Глазьєв. Особливо, якщо це стосується такого почесного звання академіка. Тут взагалі не дуже природно виступати з політичними заявами. За його виключення проголосували майже одноголосно", — сказала вона.

Раніше 15 грудня на сесії загальних зборів Національної академії наук України (НАН України) прийняли рішення про позбавлення радника президента Росії Сергія Глазьєва звання іноземного члена академії.