Радника Путіна позбавили звання академіка НАН України

Про це повідомили у прес-службі НАН України.

"Відбулася сесія загальних зборів НАН України, учасники якої розглянули за поданням відділення економіки НАН України та президії НАН України питання про іноземного члена НАН України С.Ю. Глазьєва та абсолютною більшістю голосів ухвалили рішення щодо виключення С.Ю. Глазьєва зі складу Академії", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРадник Путіна відповів на публікацію прослуховування його розмов про Крим і "Новоросію" (аудіо)Глазьєв став членом НАН України за спеціальністю "Теорія економічного розвитку" у лютому 2009 року.

Раніше Інститут демографії та соціальних досліджень на чолі з Еллою Лібановою направив подання про виключення зі складу Національної академії наук радника президента Російської Федерації Сергія Глазьєва.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня ГПУ оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.