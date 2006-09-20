У Черновецького - амнезія?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що йому не цікава критика екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора ввечері журналістам.

«Всім своїм конкурентам ця людина говорила, що він вічний. У цьому він весь. Але я взагалі не сприймаю ні єдиного слова з того, що він говорить. Я не можу коментувати слова людини, яка втратила владу і яка, на наш погляд, останніми роками через те, що практично нічого не робила, завдала великої шкоди киянам», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ журналістам на прохання прокоментувати звинувачення на його адресу з боку О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

До цього він додав: «Такої людини немає. Здавалося б, був вічний мер, а хто сьогодні мер? Я. Точно я. А був хтось до мене - я не пам`ятаю. Здається нікого не було».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, коли він прийшов до влади в Києві, то зіткнувся з тим, що в столиці все на рівні «зразка 1975 року». «Це навіть не 80-і роки. Це “совдеп”. Це страшне ставлення до людей», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що сьогодні його головне завдання – «повернути все людське». «Це мене турбує. Все інше – слова, ким би вони не промовлялися, абсолютно не цікаво», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він ще раз підтвердив свої наміри бути мером столиці 5 років, і за цей час зробити Київ європейським містом. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «не боровся за це крісло у якийсь звірячий спосіб, як це робили деякі люди в історії боротьби за київську владу», тому що йому була забезпечена посада депутата Верховної Ради. «До того ж я хороший депутат завжди був. Отже нічого такого. Критика щодня, через день – кому вона потрібна? Мій рейтинг зростає. Люди мені вірять», - підсумував мер Києва.